Top 100 van merken in omzet zo groot als Jumbo

Met een omzet boven de €10 miljard zijn de 100 topmerken in de supermarkt in omzet gelijk aan een formule als Jumbo. Opvallend is dat de grootste merken sterker groeien dan de staart van de top-100. Hertog Jan is ook voor het eerst dit jaar groter dan Heineken en daarmee het grootste biermerk. Vier lessen voor A-merken in tijden van inflatie en negen lessen over groei.