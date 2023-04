Zonhoven: Waarom Jumbo voor het eerst een winkel in België sluit

ZONHOVEN - De aanval van Jumbo op de Belgische markt verloopt moeizaam. Het verwerven van vestigingspunten gaat een stuk trager dan de formule had gedacht, waardoor de uitgesproken doelstellingen uit het zicht zijn geraakt. En dan sluit Jumbo ook nog eens een vestigingspunt. Nog geen drie jaar na de opening van de supermarkt in Zonhoven doet het Veghelse bedrijf de deur weer op slot. Het lijkt een vreemde beslissing gezien de haperende groei, maar dat is het niet. ‘Ik weet wel waar de Jumbo zit, maar ik ben er nog nooit geweest. Ik laat er geen traan om dat hij weer dicht gaat.’