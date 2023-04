Benny Swaans brengt als vliegende keep supermarkt weer op orde

TILBURG - Je kunt hem gerust een supermarktdokter noemen. Benny Swaans komt ondernemers te hulp als ze met de handen in het haar zitten. De ene keer is er een gat ontstaan nadat een manager ontslag heeft genomen en moeilijk te vervangen blijkt, een andere keer is het een supermarktondernemer die een afdeling op orde wil brengen. Allemaal kunnen ze bij Swaans terecht. Tenminste, als hij er tijd voor heeft, want er blijkt genoeg vraag te zijn naar zijn werkzaamheden. ‘Ik zag zoveel vacatures voor managers en dacht: hier moet gewoon een markt voor zijn.’