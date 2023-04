Trends in retailtech: Hier gaat de branche naartoe

Instore-beurs Euroshop is een overweldigende ervaring. De innovaties in winkelinrichting, diefstalpreventie, maar vooral ook technologie vliegen je om de oren. ‘Ik ben er drie dagen geweest, maar dat is eigenlijk lang niet genoeg’, blikt retailtech- expert Eelco Hos terug op het evenement.