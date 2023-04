Superunie-baas Roozen neemt afscheid: 'Ik ga sprintend de finish over'

Na 15,5 jaar neemt Superunie-directeur Dick Roozen afscheid. Van rustig afbouwen is geen sprake, na covid-19 en de gevolgen van de Oekraïne-oorlog. Roozen over A-merken: ‘Ik denk dat een aantal zich wel achter de oren moet krabben.’ En over een gezamenlijk commercieel beleid van de Superunie-leden: ‘Daar moeten we vooral van afblijven.’ Roozen: ‘Fabrikant en supermarkt moeten beide in deze tijd wat inleveren om klanten ter wille te zijn.’