Plus heeft jaar nodig om alle winkels aan te sluiten op dc Oss

OSS - Plus denkt ongeveer een jaar nodig te hebben om alle bestaande Plus-winkels te koppelen aan het nieuwe distributiecentrum in Oss. Dat zegt directeur supply chain Rowell Versleijen van de supermarktketen. ‘We zijn vanuit dit dc begonnen met het beleveren van acht winkels. Heel geleidelijk gaan we dat uitbreiden.’