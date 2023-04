Slim afprijzen: Hogere marge, minder weggooien én beter voor milieu

Eten weggooien omdat het te lang in de schappen ligt, dat hoeft écht niet meer. Initiatieven genoeg om te zorgen dat sla of kipschnitzels uit de prullenbak blijven. Voedselbanken staan te springen en met apps als Too Good To Go zijn er altijd klanten te vinden die voor een prikkie een tasje bijna-over-de-datumartikelen halen. Maar er zijn ook structurele oplossingen om derving tegen te gaan.