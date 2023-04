Dr. Oetker, Flower Farm, Ísey Skyr en Tony’s winnen Wheel of Retail

ZEIST- Wheel of Retail is dé verkiezing voor het beste nieuwe product in de Nederlandse supermarktwereld. Ook dit jaar reikt Distrifood van 3 tot en met 6 april de Wheel prijzen uit voor de beste productintroducties. Met een Wheel on Wheels pop-upfeestje bezoeken we de winnaars onaangekondigd op locatie aan het hoofdkantoor. Ontdek in dit liveblog de eerste winnaars.