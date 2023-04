Plus terug aan kop in onderzoek naar imago mvo

AMSTELVEEN - Plus is terug op de eerste plaats van het GfK MVO Rapport. De formule voerde de ranglijst aan sinds 2015, maar verloor die toppositie vorig jaar aan Poiesz. De verschillen tussen de twee topformules in het onderzoek zijn nu minimaal, maar omdat Poiesz ten opzichte van vorig jaar meer inlevert, vooral op het aspect dierenwelzijn, neemt Plus de eerste plaats over. Poiesz is nu nummer 2, terwijl Jan Linders net als vorig jaar op de derde plaats staat.