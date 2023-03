Trendbreuk: Inflatie daalt naar 4,4 procent

DEN HAAG - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt in een snelle eerste raming dat de inflatie deze maand is uitgekomen op 4,4 procent. Deze daling is een trendbreuk. De gemiddelde prijstoename van producten in de supermarkten bedroeg in maart 15,0 procent.