Wheel of Retail 2023: Zo gaat de uitreiking van de prijzen

ZEIST - Distrifood maakt vanaf 3 april de winnaars van de Wheels of Retail bekend. We bezoeken de winnaars per categorie onaangekondigd met een Wheel on Wheels pop-up-feestje op locatie. Lees in dit artikel op welk moment komende week de winnaars worden bezocht.