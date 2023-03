Interview: Dit betekent de komst van 2,5 miljard statiegeld op blikjes

UTRECHT - De invoering van statiegeld op drankblikjes treedt op 1 april in werking. Een enorme en kostbare operatie, waarbij het volume verpakkingen dat via het statiegeldsysteem wordt afgewikkeld meer dan verdubbelt naar dik 4 miljard. Supermarkten zijn naar eigen zeggen klaar voor de deadline volgende week. Directeur Raymond Gianotten van Statiegeld Nederland en algemeen directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds Verpakkingen bespreken de beslissingen die per winkel zijn genomen, de risico’s voor hygiëne en extra storingen in de supermarkt, de grootse campagne richting consumenten en wat formules in de toekomst te wachten staat.