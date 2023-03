Picnic tegen NVWA: 'Parallelimport niet onwettig'

AMSTERDAM – Picnic en de NVWA bevestigen in gesprek te zijn over parallelimport van A-merken. Volgens Picnic hoeven de etiketten niet in het Nederlands omdat Picnic als websuper met een Europese app in Nederland ‘alleen de administratieve en logistieke uitvoering’ van de aankoop vanuit Duitsland voert.