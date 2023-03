Fotorepo: Zo ziet de circulaire blauwdruk van AH eruit

TILBURG - De onlangs heropende Albert Heijn in Tilburg betekent een ommezwaai in het ombouwbeleid van de marktleider. In de winkel is zo veel mogelijk materiaal hergebruikt of gemaakt van gerecycled materiaal. ‘Voorheen haalden we op dag 2 de hele inventaris eruit. In het nieuwe proces hergebruiken we 70 procent.’