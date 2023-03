Felle strijd achter schermen aanpak winkeldiefstal

DEN HAAG - Het totale aantal geregistreerde winkeldiefstallen is volgens de politie in acht jaar tijd niet zo hoog geweest. Geregistreerde, want in werkelijkheid zijn er veel meer diefstallen dan er worden genoteerd. Dat zegt Rogier Bakker van Overlastregistratie Nederland, een onderneming die retailers, waaronder de formules Dirk, Dekamarkt en Vomar, helpt bij de administratieve afhandeling van winkeldiefstal. Oorzaak van dit gapende gat tussen cijfers en realiteit ligt volgens hem bij de politie. Volgens Bakker, al jarenlang niet op één lijn met de politie, lopen retailers, waaronder supermarktketens, hierdoor heel veel geld mis. ‘Het optreden van de politie laat sterk te wensen over.’ Een verhaal over een langdurig conflict achter de schermen van de bestrijding van winkeldiefstal en overlast.