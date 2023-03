Delhaize stoot filialen af, is dat ook geen goed idee voor Jumbo en Plus/Coop?

Hoofdredacteur Peter Garstenveld ziet dat Delhaize de filialen afstoot. Slim want een door een goede zelfstandige uitgebaatte winkel wint het altijd. Precies daarin zit hem de finesse: er is geen prijzenstrijd of aanbiedingenstrijd in de supermarktwereld. De echte strijd gaat om talent.