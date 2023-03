Industributie 2023: Fruitmasters nu al beste leverancier in private label

Vorig jaar was FruitMasters al een verrassende nieuwe binnenkomer in de categorie Private Label – Vers, met direct een derde plaats. Dit jaar zet het bedrijf de opmars voort met de eerste plaats in de eigen categorie plus de Industributie Trofee voor beste privatelabelleverancier.