A-merken verwaarlozen massaal innovatie in assortiment

ZALTBOMMEL - De opgetelde omzet van de beste 20 supermarktintroducties uit 2022 is de laagste ooit. Volgens IRI is dat te wijten aan de coronajaren en grondstofschaarste. De aandacht gaat bij fabrikanten vooral uit naar beschikbaarheid. Heineken Silver pakt de koppositie in de Intro Top 20 van 2022.