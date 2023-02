Diepgevroren saus in blokjes wint anti-verspillingswedstrijd

DEN BOSCH - Student Silke van Helvoirt heeft de Zero Food Waste Challenge gewonnen. De wedstrijd is opgezet door HAS Green Academy. Het winnende product is een kant-en-klare saus die vanuit de diepvries in portieblokjes is te gebruiken. Het doel van de challenge is meer broccolistronken en -bladeren op het bord van de consument te krijgen.