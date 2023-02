Coop met topomzet mikt als Plus Walraven op forse omzetstijging

NIJMEGEN - Er is in Nederland maar één Coop die gemiddeld een hogere omzet draaide dan die van Rudie Walraven in Nijmegen. Als Plus verwacht de ondernemer er nog een schepje bovenop te doen. ‘Dit marktgebied is Plus door het ruimere assortiment op het lijf geschreven. Ons doel is nu om door de drie ton te gaan.’