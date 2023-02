Industributie 2023: Mascotte stoot door naar eerste plaats

Ergens heeft iemand de samenwerking met de retail heel goed aangepakt bij Mascotte (Mignot & de Block). In 2021 kwam het bedrijf als nieuwkomer in de categorie Non-food overig binnen op de tiende plaats. Vorig jaar werd de vierde plaats bereikt en nu pakt Mascotte de categorietrofee. Waar een kleine leverancier groot in kan zijn…