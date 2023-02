Industributie 2023: Unilever zet zich nog steviger aan kop

Unilever laat opnieuw zien ook afgelopen jaar de beste samenwerking met de retail in Diepvries te onderhouden, voor het vierde jaar op rij. De prestaties in de categorie Diepvries zijn wéér beter geworden en de afstand tot de concurrentie is flink vergroot.