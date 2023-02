Interview Boni-top over groei, imago en marktgebieden

NIJKERK - Lageprijzenformule Boni heeft het tij mee nu mensen door de hoge inflatie op zoek zijn naar zo goedkoop mogelijke boodschappen. Het klantenaantal neemt flink toe en dat is terug te zien in de cijfers. De autonome groei gaat harder dan de markt en daarmee is het familiebedrijf een van de snelstgroeiende supermarkten van Nederland. Maar Boni wil meer. Nog te weinig mensen kennen de formule en daarom lanceert de formule voor het eerst in zijn bestaan een marketingcampagne. Die moet in de marktgebieden meer bekendheid opleveren en uiteindelijk meer klanten, vertellen topman Bouke van der Wal en financieel directeur Frank Klören in gesprek met Distrifood.