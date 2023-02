Aldi Nieuwegein en de reikwijdte van het Didam-arrest

NIEUWEGEIN - De Aldi in Nieuwegein was enkele weken lang de meest omstreden supermarkt van Nederland. Recent begroeven de betrokken partijen de strijdbijl. Een vrede waarbij Aldi en de gemeente Nieuwegein aan een aantal supermarkten in de buurt in totaal €500.000 betalen. De gebeurtenissen in Nieuwegein overstijgen de status van lokale supermarktruzie. Op de achtergrond speelt het zogenoemde Didam-arrest van vorig jaar een belangrijke rol. Distrifood schetst de achtergronden van een een boeiende vastgoedzaak, die ook van invloed gaat zijn bij onenigheid over nieuwe supermarkten elders in het land.,