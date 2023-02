Industributie 2023: Jacobs Douwe Egberts beste digitale leverancier

De samenwerking op digitaal vlak is in het Industributie-onderzoek opgenomen op basis van twee criteria: de kwaliteit van de aangeleverde data en de ondersteuning van de online-operatie van de retailer. De prijs wordt pas voor de derde maal uitgereikt. Jacobs Douwe Egberts is dit jaar de beste digitale leverancier.