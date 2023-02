Nettorama-ceo Mattheeuws: 'Goedkoop is ons DNA'

OOSTERHOUT - Jarenlang consequent hameren op de laagste prijs én dat waarmaken. Dat is wat Nettorama misschien wel de meest winstgevende supermarktformule van Nederland heeft gemaakt. Algemeen directeur Michel Mattheeuws over kosten: ‘Slechts 1,2 procent van onze klanten wil zelfscan, dat doen we dus niet.’ En: ‘Schappenplannen en automatisch bestellen? Niks daarvan.’ Maar ook over scherpe keuzes: ‘We durven marge op agf in te leveren om kwaliteit te kunnen blijven bieden.’