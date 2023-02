Gaat Nutri-Score scoren in de schappen?

Of en hoe Nutri-Score het koopgedrag gaat beïnvloeden, is een groot vraagteken bij gebrek aan shopperonderzoek in de supermarkt. Het is überhaupt de vraag of Nutri-Score tot gezonder eetgedrag leidt, en daarmee is het voedselkeuzelogo al voor de officiële invoering controversieel.