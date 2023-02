Welke supermarkt is nu écht de goedkoopste?

ZEIST - Welke supermarktformule is nu écht de goedkoopste? Dat is een ingewikkeldere vraag om te beantwoorden dan op het eerste gezicht lijkt. Iedere prijspeiling heeft zo zijn eigen tekortkomingen. Distrifood Magazine voegt er daar nog eentje aan toe en begint met het structureel bekijken van de verschillen op recept- of activiteitsniveau, zoals ramen wassen.