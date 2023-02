Ook Europese supers bestrijden spook van inflatie

Niet alleen in Nederland worstelen klanten met de inflatie en de torenhoge prijzen in de supermarkt. Overal proberen ketens hun imago van betaalbaarheid hoog te houden, grijpt de overheid in en gaan de inkoopgesprekken op het scherpst van de snede. Een rondje langs de velden.