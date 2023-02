Omgebouwde Plus Koetsier eert de medewerkers op de gevel

Ruinerwold - Plus Koetsier & medewerkers. Dat staat prominent op de onlangs van Coop naar Plus verbouwde winkel van Sietze en zoon Mathijs Koetsier in Ruinerwold. Want de medewerkers maken ‘Koetsier’ tot de supermarkt die het is. Het is een cliché, beamen vader en zoon Koetsier. ‘Maar we kunnen het niet met z’n tweeën.’