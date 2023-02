Preventieakkoord zorgt voor meer waarde in biermarkt; alcoholvrij groeit

DEN HAAG - Nederlanders dronken vorig jaar ruim 12,2 miljoen hectoliter bier. Dat is meer dan in het verleden. De markt groeide in een jaar tijd met 12,5 procent. En dat ondanks het Preventieakkoord, waardoor stunts met kratten bier niet meer mogen. Alcoholvrij bier wint nog altijd aan populariteit.