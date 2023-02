Fotorepo: De 100e AH To Go bij BP

ALKMAAR - De uitrol van AH To Go bij BP-tankstations heeft met het nieuwe BP laad- en tankstation De Kooi, bij rotonde Kooimeer in Alkmaar, een nieuwe mijlpaal bereikt. De 100e AH To Go-winkel is deze week feestelijk geopend. Distrifood was erbij en sprak met de top van AH, van BP en de werknemers.