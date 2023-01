Picnic moet in de les bij Co Hermans en Dirk van den Broek

Hoofdredacteur Peter Garstenveld leest de jaarrekening van Picnic op zoek naar het verdienmodel. Zit dat diep verborgen ergens in de cijfers? Ondertussen trekt Picnic wel een hele grote broek aan richting A-merkfabrikanten. Hij adviseert Picnic eens in de geschiedenis te duiken. Hoe Dirk van den Broek en Co Hermans het aardappeloproer van 1964 organiseerden. Is dat niet het echte kruidenieren: én goed kunnen rekenen én echte reuring?