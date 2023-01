Loopt Jumbo gevaar door de explosieve prijsstijgingen?

Op het moment dat prijzen te hoog worden en een marktleider marktaandeel verliest volgt er een prijzenoorlog. Dat is een wetmatigheid. Ketens met te dunne marges lopen dan groot gevaar. Hoever zitten de Nederlandse supermarkten van een derde nietsontziende prijzenslag? Het eerste element van de wet naar een prijzenoorlog is immers al in gang gezet: torenhoge prijzen. En wie loopt er dan gevaar, een keten met druk op marge als Jumbo? De Superunieleden? Distrifood duikt in de ‘prijs’.