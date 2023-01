AH-vakkenvuller opent eerste sociale supermarkt in Amsterdam Nieuw-West

AMSTERDAM - Ondernemer en ex-vakkenvuller van Albert Heijn Abdelhamid Idrissi opent dinsdag zijn eerste sociale FRIS-Supermarkt in Amsterdam Nieuw-West in de wijk Osdorp. Ook burgemeester Femke Halsema is hierbij aanwezig.