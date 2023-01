Exorbitante stijging huurkosten: ‘Heb dit nog nooit meegemaakt’

WOERDEN - Huurprijzen van supermarktpanden rijzen momenteel de pan uit. Met soms grote gevolgen. Zo hebben Jumbo-ondernemers Carl van Dam en Sipke Schoonhoven recent besloten de deuren van hun Jumbo in Bussum te sluiten vanwege de flink oplopende huurkosten. Maar er is meer. Stijgende energieprijzen, oplopende loonkosten, de naderende tabaksban. Distrifood sprak Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten over de groeiende problematiek voor de ondernemers. ‘Ik loop toch al heel wat jaren mee, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.’