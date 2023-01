Wie gaan de 11 Jan Linders-winkels kopen?

ZEIST - Jan Linders moet nog kopers vinden voor de 11 winkels die niet meegaan naar Albert Heijn. Belangrijke vraag daarbij is welke supermarktpartijen in aanmerking komen voor de koop van een aantal of zelfs het complete elftal. Distrifood legt de vestigingspunten die in de etalage staan onder de loep en analyseert de marktgebieden. Conclusie: Niet voor alle 11 vestigingen zullen potentiële kopers in de rij staan.