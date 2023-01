Oproep op biobeurs: AH en Plus schrap regulier en schakel over op enkel biologisch

DEN BOSCH – De overheid heeft een actieplan biologisch, de markt moet naar 15 procent omzetaandeel in 2030. Meer voorlichting lijkt het instrument, de discussie kabbelt voort, totdat tijdens een plenaire zitting de grote communicatiebaas Marcel Schuttelaar de knuppel in het hoenderhok gooit. ‘Ik zit al 40 jaar in het vak en geloof me, hier werkt communicatie niet. Als we naar 15 procent omzetaandeel willen, dan zullen grote retailers als AH regulier gewoonweg moeten vervangen door biologisch.’