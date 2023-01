Waarom Coop-man De Haaij voor Boon's Dagmarkt kiest

GOUDERAK - CoopCompact-ondernemer Gerco de Haaij stapt na de fusie tussen Coop en Plus over naar Boon’s Dagmarkt. Hij ziet bij Boon het meeste toekomstperspectief voor zijn dorpssupermarkt. Die winkel gaat in drie weken tijd volledig op de schop.