Rechtszaak rond aanslagen op Poolse supers begint vandaag

SCHIPHOL - De rechtbank op Schiphol buigt zich vanaf maandag vijf dagen lang over de reeks aanslagen op Poolse supermarkten, eind 2020 en begin 2021. In de zaak staan vijf verdachten in de leeftijd van 21 tot 28 jaar terecht.