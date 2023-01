Experts over de waarde Jan Linders: AH betaalt tussen €80 en €100 miljoen

ZEIST - Albert Heijn betaalt naar schatting tussen de €80 en €100 miljoen aan Jan Linders. Hoeveel daarvan daadwerkelijk in liquiditeiten van eigenaar wisselen, is ongewis. Jan Linders neemt immers ook tien supermarkten van de marktleider over.