Terug naar het normaal in schap drogmetica

De drogmeticaverkopen in de supermarkten die ten tijde van corona profiteerden van het one-stop-shoppingeffect, zijn post-corona in normaler vaarwater gekomen. Significante groei is er voor deodorant, en ook zelfzorgproducten zitten flink in de plus, vooral door de explosief gestegen afzet van thuistesten.