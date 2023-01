Vomar-ceo: Eerste keer door grens miljard consumentenomzet

ALKMAAR – Vomar zegt voor de zesde keer op rij de snelst groeiende formule in Nederland te zijn. Distrifood vroeg ceo Aart van Haren hoe die prestatie tot stand is gekomen en wat 2023 de supermarktketen gaat brengen. ‘In de loop van het afgelopen jaar is Vomar voor het eerst door de grens van €1 miljard consumentenomzet heen gegaan.’