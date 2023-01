Plasticprobleem nog lang niet weg, maar voedselbedrijven doen hun best

ZEIST - De voedselindustrie moet verduurzamen en het uitbannen van plastic is daar een belangrijk onderdeel van. Bedrijven doen hun best, maar er is nog veel werk te verrichten. Een rondje langs de velden. Coca-Cola loopt niet weg: ‘Een bedrijf als het onze staat simpelweg enorm in de schijnwerpers.’