Onderzoek: Zo hard is de klantenkring van flitsbezorgers gedaald en zo gaat het verder in 2023

AMSTELVEEN - Het lijkt erop dat de populariteit van flitsbezorgers in ieder geval voorlopig over zijn hoogtepunt heen is. De omvang van de klantenkring is van een piek afgelopen zomer inmiddels teruggezakt naar het niveau van begin dit jaar en veel bestaande klanten zijn onder invloed van de stijgende prijzen van plan minder vaak te gaan bestellen of hier zelfs helemaal mee te stoppen. De voor flitsdiensten belangrijke doelgroep van jonge alleenstaanden is relatief het hardst getroffen door de inflatie. Nederlanders zien de flitsbezorgers nog altijd niet als een alternatief voor de reguliere supermarkt.