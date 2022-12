Bikkelen in België: AH-franchisers vragen marge te beschermen

Nederlandse supermarkten mogen dan wel een zwaar jaar met oplopende kosten achter de rug hebben, bij Vlaamse franchisenemers is de onrust nog groter. De energierekening, die bij veel bedrijven verdrievoudigd is, is velen te machtig. Belgische AH-franchisenemers vragen ondertussen om de handelsmarge over 2023 minimaal te stabiliseren.