Leenkarren redden kerstomzet geplaagde Plus Presikhaaf

ARNHEM - Bij Plus Presikhaaf in Arnhem verdwijnen de winkelkarren als sneeuw voor de zon. Bedrijfsleider Bart Marttin heeft geen idee waar ze zijn, en het probleem is groot. Door karretjes te lenen van ‘bevriende’ supermarkten is de winkel ondanks alles wel klaar voor de Kerst.