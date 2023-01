PODCAST - De genomineerden van Industributie: Zoetwaren, snacks & broodvervangers

Het wordt de 35e editie van het jaarlijkse Industributiediner komende januari. Jaarlijks beoordelen de fabrikanten de inkoop- en categoryteams van supermarkten. Omgekeerd beoordelen de retailers de fabrikanten. Omdat het onderzoek van Industributie al jaren wordt uitgevoerd zit er een constante in de meting.



De genomineerden voor de Industributie-trofeeën 2023 zijn bekend. In de podcast ‘ Industributie: De genomineerden ‘ gaan host Annemarie Brüning en hoofdredacteur Peter Garstenveld in gesprek met de mogelijke winnaars van Industributie per categorie.



In de categorie Zoetwaren, snacks & broodvervangers zijn dat Cloetta, Mars en Perfetti Van Melle. Annemarie en Peter gaan in gesprek met Jan-Jaap Jansen, trade marketing manager Benelux bij Perfetti Van Melle. Cloetta en Mars konden helaas niet aanwezig zijn bij de opname.

Wat speelt er in de categorie Zoetwaren, snacks & broodvervangers? Hoe is het afgelopen jaar verlopen voor de genomineerden en hoe kijken zij als experts naar de samenwerking met retail?

Dit jaar heeft Distrifood voor Industributie samen met onderzoeksbureau IRI en EFMI Business School besloten om ook prijzen uit te reiken aan toeleveranciers die het best inspelen op digitalisering en formules die het beste scoren in de onlineverkopen. Verder is er een prijs voor relatief kleine spelers die stormachtig groeien (rising stars).

Voor de rising stars heeft IRI een ranking gemaakt op sterkstgroeiende leveranciers over alle categorieën heen (exclusief vers). De lijst kwam tot stand op basis van absolute omzetgroei in het afgelopen jaar. Spelers zonder verkoopkantoor in Nederland of die al worden meegenomen in het Industributie-onderzoek zijn eruit gehaald. Daarna is er een omzetgrens van minimaal €10 miljoen gesteld.

Criteria nominatie Industributie

De criteria waarop genomineerden voor een Industributietrofee zijn beoordeeld en de verdere werkwijze is gelijk aan die voor de overige categorieën. Er zal een award zijn voor de winnaar.

Ook voor de beste onlineretailer zijn criteria opgesteld. Het gaat dan om de mate waarin de retailer bij het samenstellen van zijn onlineaanbod samenwerkt met leveranciers (= category management). De mate waarin de onlinesuper met behulp van data inspeelt op de individuele behoeften van de consument (= formule). Tot slot, de mate waarin de retailer logistieke oplossingen voor het onlinekanaal integreert (= logistiek).