Ondernemers over 2023: Zorgen om inflatie, stijgende lasten energie en personeel

ZEIST - Supermarktondernemers maken zich zorgen over volgend jaar. Met name stijgende energielasten, inflatie en personeelskrapte zorgen voor hoofdbrekens. ‘Het is een uitdaging om wekelijks de roosters weer rond te krijgen’, klinkt het. Energie besparen vereist in tijden van crisis creativiteit en toenemende duurzaamheidseisen vereisen extra investeringen. Distrifood peilt de zorgen aan de vooravond van 2023.