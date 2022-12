Ferry Moolenschot (Jan Linders): AH-deal is onze grootste overname

DRUNEN – Twee dagen na de opmerkelijke deal tussen Albert Heijn en Jan Linders, spreekt Distrifood met Jan Linders-ceo Ferry Moolenschot. Een gesprek met een directeur over een voor de branche bijzondere constructie. ‘Dit is niet alleen de grootste investering in onze geschiedenis, maar ook de grootste overname. We zetten een enorme stap om door te kunnen met ondernemen. Wij handelen uit kracht.’